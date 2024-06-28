Kastamonu'da 80 bin 200 makaron ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 bin 200'ü doldurulmuş 80 bin 200 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde, il merkezi ve Tosya ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 ikamet ve 1 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda 70 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU