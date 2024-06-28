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Kastamonu'da 80 bin 200 makaron ele geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 bin 200'ü doldurulmuş 80 bin 200 makaron ele geçirildi. İl merkezi ve Tosya ilçesinde yapılan aramalarda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 ikamet ve 1 işyerinde bulunan makaronlar, bandrolsüz olarak tespit edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 bin 200'ü doldurulmuş 80 bin 200 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde, il merkezi ve Tosya ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 ikamet ve 1 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda 70 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Makaron Tosya Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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