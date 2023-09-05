Kastamonu'da 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun merkez ilçesinde çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU