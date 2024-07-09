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Kastamonu'da 8 Tabanca ve 49 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta 8 adet tabanca ve 49 adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet tabanca ve 49 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Aramada 8 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı vaziyette 8 adet şarjör ile 49 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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