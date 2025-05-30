Kastamonu'da 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kastamonu Emniyeti KOM ekipleri, izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.Ç.'yi yakaladı ve tutukladı.
Kastamonu'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin ardından tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa