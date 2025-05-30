Kastamonu'da 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin ardından tutuklandı. - KASTAMONU