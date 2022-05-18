Kastamonu'da 6 bin 160 adet dolu makaron yakalandı - Haberler

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 bin 160 adet kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Taşköprü- Kastamonu karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada 1 araç içerisinde 6 bin 160 adet dolu makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa