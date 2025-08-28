Kastamonu'da 58 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan aramalarda 58 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı. Aramada 34 litre etil alkol, 15 litre el yapımı viski, 6 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı votka, 1 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen votka ve 3 adet anason yağı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
