Kastamonu'da 5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, annesi Huriye Helvacı'nın cenazesini araziden çıkarma çalışmaları sürüyor.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne-oğul için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, günlerdir süren arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre sonra annesi Huriye Helvacı'nın da cansız bedenini, oğlunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 50 metre mesafede buldu.

Küçük Osman'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Huriye Helvacı'nın cenazesi ise araziden çıkartma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU