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Kastamonu'da 5 Milyon TL Değerinde Döviz ve TL Çalma Olayı

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Kastamonu ilinde bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL'nin çalınması olayıyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Kastamonu'da bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Olay, 9 Mart'ta Kastamonu il merkezi Batı Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren kar maskeli şahıslar, çelik kasa içerisinde bulunan 5 milyon TL değerindeki döviz ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen 3 şahsın kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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