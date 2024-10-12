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Kastamonu'da 40 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 40 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da, 'Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ö.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 40 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 'Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Jandarma

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