Kastamonu'da 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi Kastamonu'nun merkez Örencik köyünde aynı aileden 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Kastamonu'nun merkez Örencik köyünde aynı aileden 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Örencik köyünde ikamet eden 4 kişilik aile, akşam saatlerinde mantar pişirerek yedi. Yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Tatar Ramazan T., Cabbar T., Celalettin T. ve Şükran T. tedavi altına alındı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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