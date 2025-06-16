Kastamonu'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kastamonu'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Kastamonu'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında, alevlere teslim olan daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Candaroğulları Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki, Satı Mehmet Karaş'a ait dairede yangın çıktı. Elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında binada bulunan aileler, durumu fark edince dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, dairedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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