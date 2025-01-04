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Kastamonu'da 4 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 4 Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Aralarında 22 yıl hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor.

Kastamonu 22 yıl hapis cezası ile aranan şahsından da aralarında bulunduğu, 4 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 'nitelikli yağma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 22 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., 'kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 3 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., 'cinsel istismar' suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E., 'kullanmak için yyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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