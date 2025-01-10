Kastamonu'da 4 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU