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Kastamonu'da 30 Milyon Liralık Kooperatif Vurgunu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da 30 Milyon Liralık Kooperatif Vurgunu: 2 Tutuklama
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Kastamonu’da kooperatif hissesi satma vaadiyle yapılan dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. 30 milyon TL'lik vurgun ile 120'den fazla kişi mağdur oldu.

Kastamonu'da 30 milyon liralık kooperatif hissesi vurgununda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kooperatif hissesi satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Kastamonu merkezli Ankara ve Sinop'ta operasyon düzenlendi. Eşzamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından S.Y., Ü.Y., S.Y., A.K., S.A., E.A. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. 4 aydır devam eden soruşturma kapsamında, kooperatif hissesi satışı adı altında vatandaşlardan para toplandığı, toplanan paralara rağmen kooperatif hissesi ya da tapu verilmediği ve 120'den fazla kişinin mağdur edilerek yaklaşık 30 milyon TL toplandığı belirlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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