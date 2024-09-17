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Kastamonu'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Topçuoğlu Mahallesi'nde bir 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Kastamonu'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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