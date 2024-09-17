Kastamonu'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kastamonu'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU