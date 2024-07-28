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Kastamonu'da 3 Katlı Ahşap Ev Yangını

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Bademci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Yıldırım isimli vatandaşa ait 3 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı ahşap ev küle dönerken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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