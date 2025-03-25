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Kastamonu'da 3 Günde İkinci Yangın

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören köyünde, iki gün önce iki evin yandığı köyde bu sefer üç katlı bir ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak maddi hasarı en aza indirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 gün önce iki evin yandığı köyde, bir yangın daha meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, üç katlı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'ye bağlı Samanlıören köyünde üç katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evrelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında üç katlı ahşap ev, büyük çapta zarar gördü.

Aynı köyde üç günde ikinci yangın

İki gün önce de Baltacı Mahallesi'nde Osman Demir'e ait 2 katlı evde yangın çıkmış, alevlerin İhsan Çetin'e ait eve de sıçramasıyla iki ev, üç depo ve bir hafif ticari araç kullanılamaz hale gelmişti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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