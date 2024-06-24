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Kastamonu'da 29 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da çeşitli suçlardan toplamda 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Şahsın silahla tehdit, mermi bulundurma, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından cezası olduğu belirlendi.

Kastamonu çeşitli suçlardan toplamda 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak çalışmalar soncunda aranması olduğu tespit edilen T.Ö., Asayiş ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. T.Ö. isimli şahsın "silahla tehdit, az sayıda mermi bulundurma, kasten yaralama ve kasten Öldürme" suçlarından toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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