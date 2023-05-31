Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kastamonu'da 28 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu'da 28 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından, merkez ilçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşılan N.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title