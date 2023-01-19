Kastamonu'da 28 kilo esrar yakalatan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde 28 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı. Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde 28 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İ.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın evinde yapılan aramada bir çuvalların içine saklanmış 28 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu'da 28 kilo esrar yakalatan şahıs tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.