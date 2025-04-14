Kastamonu'da 27 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tespiti yapılan 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 27 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU