Kastamonu'da 27 Bin 967 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesine, iki şahsın bulunduğu araç takibe alındı. Yapılan takip sonrasında iki şahsın içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durduruldu. Durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU