Kastamonu'da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 27 bin 944 sentetik ecza hapı, 3,88 gram kokain ile 47 bin 765 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.