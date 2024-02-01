Kastamonu'da 22 kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 45 şahıstan 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aranan şahısların yakalanması için 15-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geniş çaplı çalışma yapıldı. Çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı. - KASTAMONU