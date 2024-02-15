Kastamonu'da 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Araç ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU