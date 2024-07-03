Kastamonu'da 20 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 20 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde apılan aramada 20 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU