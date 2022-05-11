Kastamonu'da oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmailbey Mahallesi Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı civarında arkadaşları ile oyun oynayan 13 yaşındaki Muhammed Mehdi Recai, yolla aynı seviyede olan 2 katlı evin çatısına çıktı. Çatıda koşmaya başlayan Muhammed Mehdi Recai, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Arkadaşları, yabancı uyruklu Recai'nin yere düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan yabancı uyrukla 13 yaşındaki Muhammed Mehdi Recai'yi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Recai, burada tedavi altına alındı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa