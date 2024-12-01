Kastamonu'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde alevlere teslim olan 2 katlı ev küle döndü. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Fındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Dörbölük'e ait 2 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, alev alev yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - KASTAMONU