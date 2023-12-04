Kastamonu'da 195 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU