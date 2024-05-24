Kastamonu'da 168 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 168 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.D. isimli şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 168 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU