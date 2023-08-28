Kastamonu'da 16 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da 16 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.Ç. JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 16 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "kasten yaralama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.Ç.'nin adresi tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU