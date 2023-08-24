Kastamonu'da 14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'da 14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.K.'nin Kastamonu'da olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU