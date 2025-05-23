Kastamonu'da 14 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 14 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da, çeşitli suçlardan 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.A.'nın Taşköprü ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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