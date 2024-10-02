Kastamonu'da 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu'nun Merkez ilçesinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan K.D. isimli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU