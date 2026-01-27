Haberler

Kastamonu'da terör propagandası yapılan 12 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 12 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Ekipler, sosyal ağlar üzerinden yapılan incelemeler sonucunda bu hesapları tespit etti.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yapılan 12 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal ağlar ve herkese açık kaynaklar üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığı değerlendirilen 12 adet sosyal medya hesabı tespit gedildi. Tespit edilen 12 sosyal medya hesabına, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda erişim engeli getirildi. - KASTAMONU

