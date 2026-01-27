Kastamonu'da terör propagandası yapılan 12 sosyal medya hesabına erişim engeli
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal ağlar ve herkese açık kaynaklar üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığı değerlendirilen 12 adet sosyal medya hesabı tespit gedildi. Tespit edilen 12 sosyal medya hesabına, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda erişim engeli getirildi. - KASTAMONU