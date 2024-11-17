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Kastamonu'da 11 Yıl 11 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 11 Yıl 11 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da, 3 ayrı suçtan toplam 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kastamonu'da 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 3 ayrı suçtan toplam11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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