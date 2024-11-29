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Kastamonu'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.D. isimli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu'nun merkez ilçesinde 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.D. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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