Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık'ı vurarak ağır yaraladı. Karabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.K. ise Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ö.K. ile yanında bulunan arkadaşı A.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.K. ve A.U., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU