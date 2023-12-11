Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da 1,5 Milyon Lira Değerinde Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan 16 bin 506 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan 16 bin 506 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 16 bin 506 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Polis ekiplerince, araç sürücüsü gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title