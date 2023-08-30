Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumundan Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumundan 9 Ağustos tarihinde firar eden hükümlü O.P., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla saklandığı evinde yakalandı. Toplamda 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.P.'nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak cezaevi firarisi şahsın saklandığı yeri tespit etti. Saklandığı evin tespit edilmesinin ardından ekipler, cezaevi firarisi O.P.'yi almak için eve gitti. Bu sırada polis ekiplerini fark eden O.P., evin penceresinden atlayarak bir kez daha kaçmak istedi. Polis ekipleri, bir süre takip ettikleri O.P.'yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.P., Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumuna tekrar teslim edildi. - KASTAMONU