Kastamonu-Çankırı Sınırında Orman Yangını

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler 3,5 saattir mücadele ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin müdahalesi 3,5 saattir sürüyor.

Yangın, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında bulunan Yukarıkayı köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 3,5 saattir devam eden yangına, Kastamonu ve Çankırı'dan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabaları sürüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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