Kastamonu-Çankırı Sınırında Orman Yangını

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin müdahalesi 3,5 saattir sürüyor.

Yangın, Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında bulunan Yukarıkayı köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 3,5 saattir devam eden yangına, Kastamonu ve Çankırı'dan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabaları sürüyor. - ÇANKIRI