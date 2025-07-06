Kastamonu-Çankırı Sınırında Orman Yangını

Kastamonu-Çankırı Sınırında Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu ile Çankırı il sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kastamonu- Çankırı il sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, dron ile görüntülendi. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kastamonu ile Çankırı il sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda kara ekibiyle birlikte yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor. Öte yandan, ormanlık alanda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bölüm başı dudak uçuklatan ücret
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.