Yolda kalan aracı almak için giden çekiciye otomobil çarptı

Kastamonu'dan Bartın'a giden çekiciye, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil çarptı. Çekici bariyerlere çarparak durabildi, yaralanan olmadı.

Kastamonu'dan Bartın'a yolda kalan bir aracı almak için giden çekiciye, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil çarptı. Kazada yolda çıkan çekici bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinden Bartın'ın Amasra ilçesinde kalan bir aracı almak için yola çıkan K.B. idaresindeki 34 VP 9711 plakalı çekiciye, Bartın'ın Kurucaşile ilçesine geldiği sırada C.B. yönetimindeki 34 TK 3755 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, çekiciye çarpması nedeniyle kontrolden çıkan çekici de savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerler sayesinde çekici uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. - KASTAMONU

