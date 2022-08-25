Kastamonu 3. sayfa haberleri... Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu haber... Başkentte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı. Başkentte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı. Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Yolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği 41 AJS 043 plakalı aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Çiftlik Tragger 3. Sayfa Haberler

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