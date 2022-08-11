Haber : Kastamonu yerel haberleri... Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu yerel haberleri... Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

 - Güncelleme:

Kastamonu haberleri: Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralıBİLECİK Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

BİLECİK Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki 11 AAS 359 plakalı hafif ticari araç sürücü Bilal Ç. belediye karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk yolun sağ tarafında kaldırım üzerinde bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücünün yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan Burak S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anında kaldırımda yaya ve restoranın o bölümünde kimsenin oturmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - 3. Sayfa

Bilecik Tragger 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title