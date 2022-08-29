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Kastamonu 3. sayfa haberleri: Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu 3. sayfa haberleri: Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gelen Kastamonu haberlerine göre Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüp G., idaresindeki 02 HN 275 plakalı motosiklet ile Mehmet D., idaresindeki 46 VL 067 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi Halk Kütüphanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eyüp G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger Eyüp 3. Sayfa Haberler

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