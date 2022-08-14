Kastamonu 3. sayfa haberleri... Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı Kastamonu 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Adıyaman'da, hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında Mertcan K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 06 AS 1326 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Muhammed D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

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