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Kastamonu 3. sayfa haberi | Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı

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Kastamonu haberine göre Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı Şiddetli sağanaktan tarım arazileri de nasibini aldı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, milyonluk aracın yolda kalmasına sebep oldu.

Cadde yağmur suyuyla doldu, milyonluk araç yolda kaldı

Şiddetli sağanaktan tarım arazileri de nasibini aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, milyonluk aracın yolda kalmasına sebep oldu. İlçenin bazı noktalarında bulunan ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde şiddetini hissettiren sağanak, birçok olumsuzluğa sebep oldu. Yoğun su birikintisinden dolayı Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taştı, caddelerde su birikintisi oluşturdu. Ekili tarım arazilerini de su bastı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

Kocaeli Tragger su 3. Sayfa Haberler

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