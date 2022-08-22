Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu 3. sayfa haberi... Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı

Kastamonu 3. sayfa haberi... Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu 3. sayfa haberi | Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçidin bariyerlerine çarparak durabildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçidin bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarında, saat 05.00 sıralarında sürücü E.Ü. (33) idaresindeki 35 AY 3853 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halinde iken Fatih Sultan Mehmet Alt geçidinin girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. (22) yaralandı. E.Ü. Merkezefendi Devlet Hastanesinde, araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title