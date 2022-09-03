Kastamonu haberi! Kastamonu'da şiddetli sağanak: Sokaklar göle döndü 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kastamonu il merkezinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yağış il merkezinde etkisini şiddetli bir şekilde sürdürüyor. Yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. (Murat Kanber/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Güncel Haberler

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